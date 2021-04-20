РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Хирурги Люберецкой областной больницы провели успешную операцию по извлечению «блуждающего» обломка металлической спицы из ступни пациентки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Несколько лет назад женщину прооперировали в связи с серьезной деформацией ступни. На 2, 3 и 4 пальцы ей поставили спицы. Во время их извлечения одна из спиц сломалась, и обломок внушительного размера остался в ноге. Со временем ситуация усугубилась, пациентка почти перестала ходить.

В отделении травматологии стационарного отделения №2 Люберецкой областной больницы прошла операция по извлечению «блуждающего» обломка металлоконструкции из ступни поступившей пациентки. После оказания медпомощи женщина вновь смогла свободно передвигаться.

Она выразила благодарность оперирующему хирургу Алексею Макарову за профессионализм и внимательное отношение к пациенту.