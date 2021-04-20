РИАМО - 20 апр. В ближайшие пять лет в Подмосковье планируют уменьшить количество случаев детского травматизма на 10%, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По ее словам, в рейтинг эффективности работы глав городских округов включили показатели, по которым оценивают детскую безопасность.
В их число входят случаи травматизма детей, связанные с ДТП, пожарами, выпадениями из окон, а также происшествия на железной дороге и водоемах.
«Основные случаи происшествий случаются с детьми до шести лет», – добавила Мишонова.
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