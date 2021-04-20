РИАМО - 20 апр. В ближайшие пять лет в Подмосковье планируют уменьшить количество случаев детского травматизма на 10%, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы хотим снизить нашу печальную статистику (детского травматизма - ред.) на 10% за эти пять лет. <...> Мы разработали стратегию детской безопасности до 2025 года. Мы работаем по ней с начала этого года», – рассказала Мишонова.

По ее словам, в рейтинг эффективности работы глав городских округов включили показатели, по которым оценивают детскую безопасность.

В их число входят случаи травматизма детей, связанные с ДТП, пожарами, выпадениями из окон, а также происшествия на железной дороге и водоемах.

«Основные случаи происшествий случаются с детьми до шести лет», – добавила Мишонова.