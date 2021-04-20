РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 апр. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны из Котельников включат в видеосборник Всероссийской акции Общероссийского народного фронта (ОНФ) «76 лет спустя: участники Великой Отечественной вспоминают», сообщает пресс-служба администрации округа.
Члены регионального отделения ОНФ совместно с председателем совета ветеранов Котельников Михаилом Набокиным посетили ветеранов ВОВ Дмитрия Ячменева и Николая Гришина. Они поздравили их с наступающим Днем Победы, а также пообщались, записав на видео их воспоминания о военных годах. Члены регионального отделения ОНФ также посетили труженицу тыла Антонину Бизину, ей они вручили продуктовый набор.
ОНФ проводит Всероссийскую акцию под названием «76 лет спустя: участники Великой Отечественной вспоминают». Члены ОНФ посещают ветеранов и делают видеосъемку их воспоминаний о войне и послевоенной жизни. На основе этого создадут видеосборник, в том числе для транслирования в социальных сетях и в популярном приложении ТikTok. Акция направлена на сохранение памяти о подвигах Героев и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
В рамках празднования Дня Победы в Котельниках пройдет 14 основных мероприятий. Также большое количество готовят школы, детские и учреждения культуры.
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