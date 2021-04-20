РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 апр. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны из Котельников включат в видеосборник Всероссийской акции Общероссийского народного фронта (ОНФ) «76 лет спустя: участники Великой Отечественной вспоминают», сообщает пресс-служба администрации округа.

Члены регионального отделения ОНФ совместно с председателем совета ветеранов Котельников Михаилом Набокиным посетили ветеранов ВОВ Дмитрия Ячменева и Николая Гришина. Они поздравили их с наступающим Днем Победы, а также пообщались, записав на видео их воспоминания о военных годах. Члены регионального отделения ОНФ также посетили труженицу тыла Антонину Бизину, ей они вручили продуктовый набор.

ОНФ проводит Всероссийскую акцию под названием «76 лет спустя: участники Великой Отечественной вспоминают». Члены ОНФ посещают ветеранов и делают видеосъемку их воспоминаний о войне и послевоенной жизни. На основе этого создадут видеосборник, в том числе для транслирования в социальных сетях и в популярном приложении ТikTok. Акция направлена на сохранение памяти о подвигах Героев и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«С 16 апреля вместе с коллегами из Народного фронта в рамках проекта, посвященного воспоминаниям ветеранов о годах Великой Отечественной войны, проводим в Московской области встречи с нашими Героями. Посетили Котельники, Королев, Щелково, Каширу. Каждый из ветеранов рассказывает о своем боевом пути в годы войны, мы записываем видеоролики бесед. После общения с ними понимаешь, что эти люди прошли страшные годы войны, выжили и победили, а теперь мы должны сохранить и передать память о Героях нашим детям и внукам!» - отметил член регионального отделения штаба Алексей Фураев.

В рамках празднования Дня Победы в Котельниках пройдет 14 основных мероприятий. Также большое количество готовят школы, детские и учреждения культуры.