РИАМО - 20 апр. За последние сутки столичные медики вылечили еще 1583 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, сообщает столичный оперштаб.

Всего в мегаполисе от коронавирусной инфекции вылечили 974 229 пациентов.

Также за сутки в столице выявили 1996 новых случаев заражения. В больницы отправлены 1010 человек.

Кроме того, за сутки умерли 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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