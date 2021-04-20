РИАМО - 20 апр. Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев рассказал, что при выборе бюджетного автомобиля для семьи с детьми прежде всего нужно обращать внимание на объем багажника и удобства в салоне, пишет Nation News.
Российские семьи чаще всего состоят из родителей и одного-двух детей, поэтому под такую компоновку подходит практически любой кроссовер, седан или даже хетчбэк.
По мнению эксперта, стоит рассмотреть Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, а также большую часть бюджетных кроссоверов, которые превышают ценник в 1 млн руб.
При этом в случае вариантов на вторичном рынке можно будет существенно сэкономить бюджет семьи.
Как получить компенсацию за повреждение автомобиля из‑за дефекта дороги>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии