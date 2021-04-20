РИАМО - 20 апр. Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев рассказал, что при выборе бюджетного автомобиля для семьи с детьми прежде всего нужно обращать внимание на объем багажника и удобства в салоне, пишет Nation News.

Российские семьи чаще всего состоят из родителей и одного-двух детей, поэтому под такую компоновку подходит практически любой кроссовер, седан или даже хетчбэк.

«В семейном авто должен быть объемный багажник, при этом машина не должна быть затратной в обслуживании и в плане налогов. Транспорт должен быть удобным как для водителя, так и для пассажиров», – сказал Архиреев.

По мнению эксперта, стоит рассмотреть Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, а также большую часть бюджетных кроссоверов, которые превышают ценник в 1 млн руб.

При этом в случае вариантов на вторичном рынке можно будет существенно сэкономить бюджет семьи.

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