РИАМО - 20 апр. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с начала апреля в Подмосковье из аварийного жилья переселили 21 человека – жителей Ступина и Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
С начала месяца расселили девять помещений. С жильцами заключили договоры соцнайма и мены, некоторым заплатили выкупную стоимость.
С начала года больше всего аварийного жилья расселили в Волоколамском округе, Щелкове и Сергиевом Посаде.
В этом году в регионе планируется переселить около 2,8 тыс. человек из аварийного жилья общей площадью 50 тыс. квадратных метров.
Аварийное жилье, которое признали таким до 1 января 2017 года, расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Средства на выполнение мероприятий выделяют по нацпроекту «Жилье и городская среда».
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