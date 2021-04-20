РИАМО - 20 апр. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «Урал Бизнес Проект» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в ведомство поступило обращение от Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии о внесении сведений в отношении ООО «Урал Бизнес Проект» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по проектированию, инженерным изысканиям, строительству, поставке, монтажу и пуско-наладке котельной мощностью 4,5 МВт.

«Заказчиком составлен акт сдачи-приемки работ, согласно которому ООО «Урал Бизнес Проект» в установленный срок не исполнены обязательства по контракту, принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта», - говорится в сообщении.

Управлением установлено, что фирма в адрес института направила реестр передачи документации, письмо с просьбой создать комиссию по освидетельствованию и приемке выполненных работ, акт о выполненных работах.

ООО «Урал Бизнес Проект» представлена экспертиза промышленной безопасности, согласно которой документация соответствует действующим нормам, правилам Ростехнадзора, инструкциям и государственным стандартам.

Таким образом, управление пришло к выводу об отсутствии факта недобросовестности компании. Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд. Но там не признали подтвердили законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.