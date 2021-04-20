РИАМО - 20 апр. В Москве за минувшие сутки выявили 1996 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в столице выявили 1 068 048 случаев заражения, сообщает московский оперштаб.

В столице идет кампания по вакцинации горожан от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках города, а также в выездных пунктах в торговых центрах, МФЦ и других учреждениях.

К вакцинации присоединились и частные клинки. При этом привиться можно бесплатно и на добровольной основе.

С 21 апреля жители столицы смогут вакцинироваться от коронавируса в ЦУМе и торговых центрах «Шангал», «XL Дмитровка».

За сутки в 83 регионах России выявлено 8 164 новых случая коронавируса. При этом в 12,6% не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано также 379 летальных исходов, полностью выздоровел 9 631 человек.

С начала пандемии в стране выявлено 4 718 854 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 106 307 летальных исходов, выздоровели 4 343 229 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>