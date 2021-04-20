РИАМО - 20 апр. Шесть малых подметально-уборочных машин вышли на улицы подмосковного Реутова в преддверии проведения общеобластного субботника, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Во дворах и на дорогах Реутова появились оранжевые подметально-уборочные машины с вакуумными установками марки УКМ-2500м. Эта техника меньше и мобильнее, чем крупногабаритные автомобили-пылесосы или тракторы, которые тоже чистят улицы Реутова, но только там, где производить тщательную уборку им позволяет пространство.

С помощью шести новых единиц УКМ-2500м наводить порядок на территориях в условиях плотной городской застройки Реутова станет удобнее и быстрее.

Новые малые коммунальные машины уже можно увидеть в работе во всех частях города. УКМ-2500м — современная компактная универсальная коммунальная техника на базе шасси с шарнирно-сочлененной рамой, что делает ее очень маневренной по сравнению с большими тракторами и другими уборочными машинами даже в самых узких местах дорожной инфраструктуры.

Новая малая коммунальная техника, появившаяся в городе, предназначена для круглогодичной эффективной работы на дорогах, в пешеходных зонах и в парках, а также в узких проездах, проходах и на парковках. Помимо чистки и мойки дорожного полотна, она способна собирать мусор, обрабатывать дороги и тротуары специальными реагентами.

Общеобластной подмосковный субботник пройдет в Реутове 24 апреля. Желающих привести город в порядок будут ждать в Центральном городском парке в 10:00.