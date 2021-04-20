РИАМО - 20 апр. X Всероссийская акция «Библионочь» пройдет в Подмосковье 24 апреля, запланировано более 1,2 тыс. мероприятий, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В этом году мероприятие приурочено к юбилею первого полета человека в космос, а также Году науки и технологий. Около 1 тыс. мероприятий пройдут в офлайн-формате и свыше 200 - в онлайн-формате.

Мероприятия начнутся с 15:00. В это время лекцию прочитает автор книги «Космос. Плеяда первых», доктор технических наук Тамара Волынова.

Трансляция подготовлена общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание» совместно с Московской губернской универсальной библиотекой, где космическую «Библионочь» проведут специальные гости – Совет молодых ученых наукограда.

Фантастические батлы в рамках акции проведут в Ступине. Там участники смогут посетить игровые межгалактические программы и мастер-классы, также к их услугам представят фотозоны.

В Долгопрудном пройдет встреча с актерами, интерактивная программа «Собаки в космосе» с участием кинологов и их четвероногими друзьями.