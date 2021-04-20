РИАМО - 20 апр. В 2021 году государственную социальную помощь в Подмосковье оказали 42 798 жителям на общую сумму более 102 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

«Для назначения государственной социальной помощи необходимо подать заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Размер выплат рассчитывается исходя из сведений о доходах за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она добавила, что денежная выплата на одного члена семьи составляет от 300 рублей до 1 тыс. рублей в месяц, не должна превышать 6 тыс. рублей в календарном году.

Получить государственную соцпомощь могут малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие люди, у которых среднедушевой доход ниже величин прожиточных минимумов, установленных в Московской области для основных социально-демографических групп населения.

Прожиточный минимум за этот год для трудоспособного населения составляет 14 987 рублей, для пенсионеров — 10 648 рублей и на детей — 13 531 рубль.