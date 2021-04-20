РИАМО - 20 апр. Шесть социальных объектов возведут в микрорайоне №19 в столичном районе Крюково, уже утвержден проект планировки территории площадью 47 га, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В рамках проекта планировки предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры, мероприятия по благоустройству общественных пространств и строительство социальных объектов», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что в микрорайоне планируют возвести школу на 825 учащихся со спортивным ядром, два детсада в общей сложности на 450 мест, детскую поликлинику на 320 посещений в смену, ФОК и культурно-досуговый центр.

В Крюкове в рамках реновации намерены расселить и снести 28 жилых домов. Для волнового переселения жителей подобрано 5 стартовых площадок.

«Сейчас на территории округа переселение ведется в две новостройки: Георгиевский проспект, корпуса 1934 и 1935. Сюда переезжают жители пяти домов на улице Заводской. На первом этапе программы реновации в Крюково предстоит расселить жителей девяти домов», – подчеркнул Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5175 домов.

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