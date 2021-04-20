РИАМО - 20 апр. С начала года в поездах Московского метрополитена пассажиры забыли более 5 тыс. предметов, сообщили РИАМО в пресс-службе метро.

«В период с 1 января 2021 года и по 15 апреля 2021 года на склады забытых вещей на станции метро «Котельники» и станции метро «Деловой центр» поступило более 5 тыс. предметов, забытых пассажирами», - сказали в пресс-службе.

В основном на склады передавали дорожные сумки, чемоданы, рюкзаки с личными вещами. Среди забытых вещей также оказались коньки, клюшка, сноуборд, картина, вентилятор, аквариум, санки, штативы и даже стоматологические слепки.

Склады забытых вещей столичного метро работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Узнать, на какой склад были доставлены вещи, можно по телефону: +7 (495) 539-54-54.