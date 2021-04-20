РИАМО - 20 апр. В I квартале 2021 года в Подмосковье на 37% снизилось число случаев детского травматизма по сравнению с I кварталом 2020-го. Чаще всего дети получали травмы в ДТП, сообщила на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По ее словам, в данную статистику вошли случаи травматизма в ДТП, при пожарах, выпадениях из окон, утопления и происшествия на железных дорогах.
Самыми распространенными причинами травматизма детей стали ДТП. В первом квартале 2021 года зафиксировали 90 случаев.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии