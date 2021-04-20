РИАМО - 20 апр. Рост стоимости на первичное жилье замедлился в субъектах России, но все еще цены на недвижимость остаются высокими, пишет во вторник газета «Известия».
За первые три месяца текущего года жилье в России выросло в цене в среднем на 8% в сравнении с предыдущим кварталом. Рост цен происходит по ряду факторов: рост цен на стройматериалы, рост курса валюты, инфляция и дефицит рабочих.
По словам генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, стабилизация цен произойдет в случае соответствия предложения спросу на новое жилье.
Кроме того, эксперт отметила, что пока рынок недвижимости остается все еще чувствительным к любым факторам влияния внешней и внутренней политики. Она подчеркнула, что пока долгосрочные перспективы оценивать сложно.
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