РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. В доме №28 на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец отремонтируют кровлю и фундамент по просьбе жителей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Накануне он провел личный прием жителей. На прием пришли 18 человек, всего рассмотрели 10 вопросов. Большинство тем касались строительной сферы, проблем участников долевого строительства, нарушений правил торговли, благоустройства территорий. Все вопросы находятся в работе, их исполнение - на личном контроле.

Жителей четырехэтажки №28 по Октябрьскому проспекту волновало состояние их дома, которому 60 лет, в нем никогда не ремонтировались кровля и фундамент.

«Изначально планировалось сносить этот дом. Пока данный вопрос находится на рассмотрении, дам поручение провести ремонт кровли и фундамента», - сказал Ружицкий.

Дольщиков ЖК «Томилино» интересует вопрос о текущем состоянии дел по достройке корпусов 7, 8 и 10.

«Дома ваши готовы на 75%. Достраивать их будет группа компаний «Самолет», для них это будет обременением вместе с покупкой земельного участка размером 50 га рядом. Планируется до конца текущего года завершить строительство ваших корпусов», - пояснил Ружицкий.

Еще одни участники долевого строительства из ЖК «Заречье» тоже переживают о сроках сдачи своих домов, в частности, корпуса №3.

«Мы ставим задачу в июне завершить строительство», - подчеркнул Ружицкий.

Инициативная жительница дома №9/20 на проспекте Победы пришла с предложением установить во дворе детскую площадку.

«Дам поручение рассмотреть этот вопрос своему заместителю Залимхану Гаджиеву», - добавил Ружицкий.