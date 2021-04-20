РИАМО - 20 апр. Рабочие приступили к ремонту на двух путепроводах на М-4 «Дон», на 40-м километре трассы изменен скоростной режим, сообщает пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Планируют не только заменить асфальт, но и отремонтировать конструкции путепроводов. В том числе в порядок приведут опоры и ригели. Для этого рабочие снимут дорожные одежды до балок, потом обновят выравнивающий слой на пролетном строении.

Кроме того, планируют провести работы по гидроизоляции и уложить асфальт. Все это займет больше года.

Сейчас на этом участке изменена организация движения и водителям стоит быть внимательными. На время ремонта число полос не меняли. И в Москву, и из столицы по-прежнему осталось по три полосы. Однако полосы сужены, а скорость снизили до 50-70 км/ч.

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