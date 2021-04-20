РИАМО - 20 апр. На участие в нацпроекте «Производительность труда» подали заявки две торговые компании — «САМ – МБ» из Балашихи и ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» из Подольска, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Правительство России приняло решение допустить к участию в национальном проекте «Производительность труда» предприятия сферы торговли. От Московской области уже поступило две заявки», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что компания «САМ – МБ» является крупнейшим российским предприятием по поставкам автомобильных шин и колесных дисков. ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» работает в сфере производства и поставок металлических корпусов.

Мининвест Подмосковья призвал и другие торговые компании рассмотреть возможность участия в нацпроекте.

Инструменты бережливого производства в торговле могут использоваться при планировании закупок и поставок, транспортировке, хранении и в других сферах. Это позволяет повышать эффективность работы и снижает торговую надбавку.

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