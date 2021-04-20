РИАМО - 20 апр. В МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по внесудебному банкротству, жителей примут 22 апреля с 14 до 20 часов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
С 1 сентября прошлого года в России по поручению президента страны Владимира Путина действует упрощенная процедура банкротства. Прежде человеку требовалось обращаться в суд, оплачивать госпошлину и вознаграждение арбитражного управляющего и ждать окончания судебной процедуры. Иногда процесс затягивался до нескольких лет.
Теперь, после вступления в силу изменений в законе, заявитель может бесплатно получить услугу в любом МФЦ Подмосковья с признанием банкротства за полгода.
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