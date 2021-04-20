РИАМО - 20 апр. На юге столицы в рамках первого этапа программы реновации планируют переселить 16,7 тыс человек. 2,5 тыс. жителей 19 домов либо переезжают, либо закончили переезд, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«На юге Москвы в программу реновации решением жителей вошли 378 домов общей площадью более 1,3 миллиона квадратных метров. Сейчас для обеспечения волнового переселения подобрана 51 стартовая площадка», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации на юге Москвы началась с заселения дома на Судостроительной улице в 2018 году. Сейчас в Южном округе под заселение передали пять домов.

Левкин добавил, что в рамках реновации на юге города сохранят 24 дома, которые реконструируют и приспособят под современное использование.

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