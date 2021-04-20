РИАМО - 20 апр. Детский сад на 275 мест в виде детского конструктора построят в поселении Рязановском, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Площадь трехэтажного здания составит 3758 квадратных метров. Благодаря комбинации объемов и необычной архитектуре оно будет напоминать детский конструктор. Характерной чертой станут большие витражные окна, которые будут пропускать много света», — говорится в сообщении.

В детском саду будут пищеблок, игровые комнаты, помещения для кружков, медицинский блок, кабинеты психолога, логопеда, музыкальные и спортивные залы.

На его территории будут четыре площадки для игр и две спортивные зоны.

Планируется, что сад введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года, после этого объект будет передан городу.

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