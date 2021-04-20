РИАМО - 20 апр. В районах Беговой, Савеловский, Отрадное и Соколиная Гора реконструируют газопроводы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Подготовку проекта планировки одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы, которую возглавляет мэр города Сергей Собянин.

Ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии столицы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что на 5-й улице Ямского Поля и на улице Правды реконструируют газопровод среднего и низкого давления протяженностью 2,6 тыс. м. Там проложат электрокабели общей длиной 65 м.

На Алтуфьевском шоссе и в Нововладыкинском проезде реконструируют газопровод среднего давления длиной 950 м. Работы проведет «Мосгаз».

Будет также реконструирован газопровод среднего и низкого давления по адресу: улица Ткацкая – улица Ибрагимова – Измайловское шоссе, д. 22, – улица Вольная, д. 1. Протяженность составляет 4,6 тыс. м, там также проложат электрокабель длиной 500 м.

Газопроводы реконструируют в связи с тем, что они уже в течение долгого времени находятся в эксплуатации. Работы проведут закрытым способом.