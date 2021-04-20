РИАМО - 20 апр. За год работы в московском клиническом центре инфек­ционных болезней «Вороновское» вылечили 12,5 тыс. москвичей, заразившихся коронавирусом, самому пожилому из них было 95 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Стационар рассчитан на прием до 800 пациентов. Каждая койка может быть трансформирована в реанимационную в течение суток. За минувший год пациенты получили около 3 тыс. тонн кислорода и 150 литров плазмы», — написал Собянин в своем личном блоге.

За время пандемии в диагностическом блоке сделали свыше 17 тыс. КТ-исследований, а в лаборатории провели 3,2 млн исследований, в числе которых 187 тыс. ПЦР-тестов.

Центр располагается за пределами МКАД, и для удобства медперсонала были построены общежития с уличными зонами отдыха. Доктора и медсестры работают вахтовым методом.

«Когда пандемия будет побеждена, клинический центр «Вороновское» станет обычной инфекционной больницей, а ее врачи и медсестры продолжат трудиться ради благородной цели сохранения здоровья людей», — добавил Собянин.

Новую клинику построили всего за один месяц. Она серьезно помогла бороться с пандемией, особенно весной 2020 года. Тогда городские больницы были очень серьезно загружены.

Ранее мэр столицы отметил, что пандемия коронавируной инфекции дала толчок к развитию медицинской отрасли, в частности, телемедицины, искусственного интеллекта, искусственного зрения.

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