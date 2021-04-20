РИАМО - 20 апр. В новой Москве выставили на аукцион четыре участка под индивидуальное жилищное строительство, участки находятся в поселениях Первомайском, Краснопахорском, Марушкинском и Кленовском, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Выставленные на продажу земельные участки под ИЖС свободны от застройки и впервые представлены на торгах. Будущие собственники смогут построить здесь дома площадью от 202 до 847 квадратных метров, а также разместить подсобные помещения для бытовых нужд и индивидуальные гаражи», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Их площадь составляет от 0,05 до 0,21 гектара. Самый большой из них находится в поселении Краснопахорском, самый маленький расположен в поселении Первомайском.



На этих участках можно построить дома высотой до 15 метров, а также заниматься садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур.

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