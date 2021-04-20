РИАМО - 20 апр. В новой Москве выставили на аукцион четыре участка под индивидуальное жилищное строительство, участки находятся в поселениях Первомайском, Краснопахорском, Марушкинском и Кленовском, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Их площадь составляет от 0,05 до 0,21 гектара. Самый большой из них находится в поселении Краснопахорском, самый маленький расположен в поселении Первомайском.
На этих участках можно построить дома высотой до 15 метров, а также заниматься садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур.
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