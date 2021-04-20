РИАМО - 20 апр. Полицейские в Люберцах задержали подозреваемых в сбыте амфетамина, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейским поступила информация о злоумышленниках, занимающихся изготовлением и реализацией наркотиков бесконтактным способом на территории Люберец.

Во время обыска по месту проживания одного из задержанных обнаружены и изъяты канистры и бутылки с химической жидкостью, лабораторная посуда, а также сейф, в котором находился сверток с веществом белого цвета.

Установлено, что внутри свертка находилось психотропное вещество – амфетамин общей массой более 0,5 кг. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.