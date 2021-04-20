РИАМО - 20 апр. Видеоэкскурсию по театральному музею имени А.А. Бахрушина опубликовали на платформе «Москвастобой», там расскажут о спектакле с участием Владимира Высоцкого, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Увидеть эскизы и декорации к спектаклям с участием Владимира Высоцкого и познакомиться с биографией сценографа Давида Боровского можно на новой видеоэкскурсии Театрального музея имени А.А. Бахрушина», — говорится в сообщении.

В ходе экскурсии расскажут о его работе театра над постановками «Гамлет» в 1971 и «Преступление и наказание» в 1978, а также о спектакле «Владимир Высоцкий» в 1981, который впервые представили в годовщину смерти поэта и актера.

Также будут представлены карандашные раскадровки, которые сделал художник, и фотографии разных сцен из спектаклей.

Часть видеотура будет посвящена церемонии прощания с Владимиром Высоцким, которая состоялась в Театре на Таганке 28 июля 1980 года.