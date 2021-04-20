РИАМО - 20 апр. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который построят рядом со стадионом «Красный Октябрь» на Тушинской улице, облицуют панелями терракотового цвета, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Облик спорткомплекса будет ярким и узнаваемым. Большие плоскости, облицованные панелями, будут контрастировать с витражным остеклением и вертикальными ламелями разных цветов. Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит около девяти тысяч квадратных метров.

Здание будет состоять из двух блоков. В первом блоке будут взрослый и детский бассейны и тренажерный зал. Во втором будет игровой зал, в котором можно будет играть в баскетбол, волейбол и большой теннис.

Рядом с бассейнами будет медицинский кабинет, а все спортивные залы оснастят раздевалками, тренерскими, инвентарными, а также буфетом.