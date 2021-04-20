РИАМО - 20 апр. В Южном Бутове реконструируют спортивно-оздоровительный комплекс, который находится рядом со станцией метро «Бунинская аллея», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Спортивно-оздоровительный центр смогут посещать люди всех возрастов. В комплексе будут проводиться различные спортивные программы, а также оздоровительные процедуры, что особенно важно для жителей пожилого возраста», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Комплекс находится рядом со станцией метро «Бунинская аллея» и жилыми домами. Высота здания 25 метров, площадь объекта — около 4,5 тысяч квадратных метров.

Спортивно-оздоровительную инфраструктуру развивают в каждом районе Москвы. Это важная задача по благоустройству города.