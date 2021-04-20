РИАМО - 20 апр. В деревне Косовка в Троицком округе Москвы построят храмовый комплекс, решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Комплекс планируют возвести на территории площадью 0,5 га.

«Суммарная поэтажная площадь объекта может составить до 3 тыс. кв. м, высота не превысит 50 метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она подчеркнула, что в настоящее время земельный участок свободен от застройки.