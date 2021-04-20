РИАМО - 20 апр. Серьезные изменения в планировке квартиры необходимо согласовывать в Мосжилинспекции до начала работ, госуслуга по согласованию переустройства и перепланировки доступна в электронном виде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Перепланировка - это ремонт или строительство, которое требует внесения изменений в техническую документацию. Строгие требования ввели из-за того, что часто перепланировки выполняют с нарушением строительных норм и правил. Есть еще два вида работ: требующие согласований и те, что можно выполнять без согласования с контролирующими органами.

«Действующий в столице порядок согласования перепланировок помещений позволяет обеспечить соблюдение строительных и санитарных норм при выполнении ремонтных работ, защитить интересы собственника и его соседей», — сказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что госуслуга по согласованию переустройства и перепланировки была переведена в электронный вид — теперь жители в любое удобное время могут подать заявление, направить документы и отследить статус рассмотрения заявки в личном кабинете на сайте mos.ru.

По закону, серьезные изменения в плане квартиры необходимо согласовать в Мосжилинспекции. Причем юридически правильно получить разрешение заранее, до начала ремонта.

По словам заведующего сектором инженерных изысканий ГБУ «Экспертный центр» Андрея Купцова, при перепланировке нельзя увеличивать кухню, ванну или санузел за счет жилых зон, нельзя объединять балкон с комнатой, выносить в лоджию радиаторы центрального отопления, нельзя сносить короб вентиляции внутри квартиры между кухней и санузлом.

В домах с газом переставить плиту на другое место можно при наличии согласования с Мосжилинспекцией и при условии выполнения работ «Мосгазом», при этом объединять кухню с жилой зоной запрещено.