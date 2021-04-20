РИАМО - 20 апр. Главархив опубликовал имена всех тружеников тыла, награжденных медалью «За оборону Москвы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Именно поэтому 5 декабря, в День воинской славы России, мы запустили очень важный проект по публикации списков награжденных медалью «За оборону Москвы». За эти несколько месяцев была проделана очень большая работа по оцифровке и публикации данных», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что сегодня горожане могут увидеть имена своих родственников среди полумиллиона имен людей, которые совершили настоящий трудовой подвиг.

Посмотреть имена можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».



Также в нем появились 30 роликов, в которых школьники читают письма своих ровесников, заставших немцев в Солнечногорском районе Московской области в ноябре 1941 года.

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