РИАМО - 20 апр. Во вторник вечером в Москве могут образоваться пробки в восемь баллов, утром загруженность городских дорог составляет три балла, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В 7 часов утра движение автомобилей в центр затруднено на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Нет проблем с движением на Кутузовском и Ленинградском проспектах, а также на проспекте Маршала Жукова.

Ранее автовладельцев Москвы призвали к осторожности на дорогах из-за усиления ветра до 17 м/с и дождя. В условиях непогоды нужно избегать резких маневров.

Кроме того, при сильном ветре не стоит парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.