РИАМО - 20 апр. В столице 21 апреля дневная температура понизится до плюс 8 градусов, что более чем на 2 градуса ниже нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Погода в Москве начнется ухудшаться 20 апреля – дневная температура ожидается около +10 градусов. 21 апреля на город обрушатся наиболее сильные дожди. Ночью и утром местами ожидается даже снег.

Температура днем понизится до плюс 8 градусов, что ниже нормы апреля.

Однако с 22 апреля погода немного улучшится: будет облачно с прояснениями, потеплеет до плюс 14 – плюс 16 градусов.