РИАМО - 20 апр. С 21 апреля жители столицы смогут вакцинироваться от коронавируса в ЦУМе и еще в двух торговых центрах города, сообщает «Вечерняя Москва».

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечает, что с этого дня выездные бригады вакцинации еще заработают в торговых центрах «Шангал» и «XL Дмитровка».

«Практика показывает, что проходить вакцинацию москвичи предпочитают именно в таких точках. К примеру, в ГУМе прививку сделали уже более 15,5 тыс. человек. Поэтому мы продолжаем расширять возможности для вакцинации, выбирая для ее проведения главные точки притяжения», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что подобная работа выездных бригад вакцинации от коронавируса стала традиционной для Москвы.

Вакцинация от коронавируса в городе также проводится в поликлиниках.

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