РИАМО - 20 апр. Столичный метрополитен проводит генеральную уборку в рамках подготовки к летнему сезону, также снимаются вторые двери в вестибюлях – к концу апреля планируют снять более 5 тыс. таких «зимних» дверей, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«В плане подготовки к летним перевозкам мы проводим генеральную уборку. Для этого мы используем специальное оборудование, с помощью которого мы моем вестибюли, фасады станций, колонны, а также всю пассажирскую инфраструктуру», - сказал Дощатов.

Он добавил, что всего с начала проведения генеральной уборки в Московском метрополитене очищено более 114 тысяч квадратных метров остекления. Это уже более 70% от общей площади.

Дощатов уточнил, что в рамках подготовки к летнему сезону в метрополитене снимаются все вторые вестибюльные двери, что позволяет улучшить воздухообмен на станциях. На данный момент снято более 3,5 тысяч дверей, всего к концу апреля снимут свыше 5 тысяч «зимних» дверей.