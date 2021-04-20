РИАМО - 20 апр. В Подмосковье и столице на 20-21 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за дождя объявлено с 21:00 20 апреля до 09:00 21 апреля. «Желтый» уровень из-за ветра с порывами до 15-17 м/с будет действовать с 09:00 20 апреля до 21:00 21 апреля.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областей.

В Московском регионе 20 апреля будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Максимальная температура составит плюс 12 градусов.

21 апреля будет облачно, пройдет дождь, который местами будет сильным. Порывы ветра усилятся до 18 м/с. Температура ночью составит плюс 3 – плюс 5 градусов, днем — плюс 8 – плюс 10 градусов.