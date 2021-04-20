РИАМО - 20 апр. В текущем году «Библионочь-2021» состоится в онлайн-формате, к мероприятиям в рамках акции можно будет подключиться в ночь на 25 апреля, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Акция пройдет в столице уже 10 раз. В этом году ее посвятили к юбилею полета советского космонавта Юрия Гагарина в космос и Году науки и технологий в России. Участие в мероприятиях бесплатное.

«В предстоящей «Библионочи» примут участие библиотеки, культурные центры, музеи. Вместе культурные площадки Москвы проведут больше 50 онлайн-мероприятий. Трансляции основной программы начнутся 24 апреля в 18 часов и продлятся до четырех часов утра следующего дня», - сказала заммэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Для юный москвичей по традиции приготовили свою программу «Библиосумерки». Ее начало назначено на 16:00.

Все желающие, могут присоединиться к мероприятиям. Их ждут встречи с писателями и космонавтами, мастер-классы и видеоподкасты. Многие мероприятия пройдут в прямых эфирах.

Для того, чтобы ознакомиться с расписанием мероприятий, нужно зайти на сайт «Библионочи 2021». Посмотреть расписание трансляций можно на сайте акции.

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