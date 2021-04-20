РИАМО - 20 апр. Во вторник в Подмосковье и столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, температура в Москве составит 9-11 градусов, по области — 7-12 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами в 12-14 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 45%.

Подобные резкие изменения погоды (приход прохлады после тепла) могут неблагоприятно сказаться на самочувствии, особенно у тех, у кого есть проблемы со здоровьем: болезни суставов, органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания, вегетативные и психоэмоциональные расстройства.