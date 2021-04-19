РИАМО - 19 апр. В Подмосковье наградили жителей, победивших в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья», победители получили экскурсионные туры по достопримечательностям Москвы и Московской области, поездки в Сочи, Казань и Тулу, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Ежегодный конкурс провели в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд», подпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Его устраивают для того, чтобы привести к нормативному состоянию подъезды в многоквартирных домах и обеспечить жителям благоприятные условия проживания.

Конкурс проводился по номинациям: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей», «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья», «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий» и другие.

Лучшими стали 1 подъезд дома № 14 на улице Михалевича в городе Раменское, 2 подъезд дома №16/7 на улице Чайковского в Королеве, 1 подъезд в доме №12А на улице Пионерской в Подольске и другие.