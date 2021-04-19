РИАМО - 19 апр. В Московской области появятся 32 новых коммерческих объекта, среди которых 19 объектов малого бизнеса и 13 – крупного, они поступили в Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья за прошлую неделю, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В числе проектов крупного бизнеса оказались производственный объект площадью участка 143 га в городском округе Ступино, а также два сельскохозяйственных объекта. Площадь участка первого в Можайском городском округе составляет 23,2 га, а второго, который располагается в городском округе Серпухов, 15 га.

Также к проектам крупного бизнеса относятся два производственных объекта суммарной площадью участка четыре га в городском округе Красногорск и многофункциональный сельскохозяйственный комплекс. Площадь его участка составляет 3,5 га. Он располагается в городском округе Химки.

К проектам малого бизнеса можно отнести корпус «Участок горячего изостатического прессования». Площадь участка в городском округе Ступино составляет 98,72 га. Еще один проект – склад площадью участка 1,62 га в городском округе Жуковский.

К другим проектам малого бизнеса относятся цех по механической обработке стальных фасонных изделий с использованием пластмасс площадью участка 0,99 га в городском округе Балашиха, овощехранилище площадью участка 0,52 га в городском округе Шатура, асфальтосмесительный завод площадью участка 0,5 га в городском округе Мытищи, спортивно-туристический клуб площадью участка 0,16 га в городском округе Серпухов.