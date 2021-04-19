РИАМО - 19 апр. Планируется, что в конце текущего года, пешеходный тоннель на станции МЦД-1 «Тимирязевская» Савеловского направления Московской железной дороги реконструируют, работы идут в рамках проекта МЦД-1, сообщает пресс-служба МЖД.

На станции должны появится две новые платформы протяженностью 264 м, где установят навесы и терминал под землей, который интегрируют с имеющимся вестибюлем одноименной станции городского метро. Сходы из терминала на платформы оборудуют эскалаторами, лифтами и лестницами.

Новые объекты пассажирской инфраструктуры размещают с учетом перспективы возведения двух дополнительных главных путей на названном направлении. Это позволит увеличить пропускную способность станции.

В прошлом году для того, чтобы пассажиры диаметра могли пользоваться станцией, здесь построили временные платформы из дерева и пешеходный мост.

На текущий момент железнодорожники заканчивают укладку плит новых платформ, тоннель реконструируется, возведение подземного терминала продолжается.

Для безопасности движения поездов установлены 12 и 23-метровые разгружающие пролетные строения.

Для того, чтобы возведение вестибюля продолжалось, ведется устройство противофильтрационных завес. В тоннеле, который реконструируется, продолжаются монолитные работы, его открытие для транзитного прохода может произойти до конца этого года. Станция будет реконструирована в 2022 году.

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