РИАМО - 19 апр. В текущем году в Москве подключат к системе теплоснабжения около 400 новых объектов, тепловая нагрузка этих объектов составит около 1 тыс. Гкал, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

«Среди подключаемых объектов – новые корпуса службы скорой помощи на территориях Городской клинической больницы им С.П. Боткина и НИИ скорой помощи им Н.В. Склифосовского, жилые комплексы на 1-м Грайвороновском проезде и Восточной улице, новый корпус общежития МГУ имени М.В. Ломоносова на улице Кравченко», — говорится в сообщении.

В прошлом году ПАО «МОЭК» подключило к сетям более 400 объектов общей тепловой нагрузкой свыше 950 Гкал/ч. В их числе более 130 жилых домов, 40 объектов комплексных застроек и более 70 объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Ранее столичные системы теплоснабжения начали готовить к завершению отопительного сезона, процесс отключения отопления занимает до 5 дней и проводится поэтапно.

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