РИАМО - 19 апр. В Подольске вынесли приговор по уголовному делу генерального директора компании «РПК-РИЭЛТ», который привлек деньги дольщиков на более чем 60 млн рублей, он получил 3 года тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Деньги людей застройщик привлек для возведения ЖК «Белые камни» в городском округе Раменское.

«В 2013 году он заключил договоры займа на сумму более 1 млрд рублей для покупки прав на квартиры по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов на территории Подольска», — говорится в сообщении.

С 2014 по 2016 годы были совершены другие сделки. В результате в 2015 году строительство жилого комплекса было прекращено, застройщик обанкротился.

Также гендиректора лишили права в течение 2 лет заниматься определенным видом деятельности.