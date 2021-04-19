РИАМО - 19 апр. Житель Наро-Фоминска получил 15 лет колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Правоохранителям удалось доказать вину подсудимого в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По данным следствия, с 20 по 23 мая 2020 года мужчина, находясь совместно со своим малолетним сыном в частном доме в Наро-Фоминском округе, бил его ладонью, кулаком по голове и туловищу, пластиковой трубой по спине, а также сдавливал рукой область шеи.

После этого у ребенка образовалась субдуральная гематома головы. 23 мая мальчик, находясь в ванной комнате, почувствовал себя плохо, упал и больше в сознание не приходил.

Мужчина не признал свою вину и в содеянном не раскаялся.