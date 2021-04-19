РИАМО - 19 апр. К летнему сезону специалисты ЦППК и МЖД проверяют работу 450 электропоездов и 73 рельсовых автобусов, сообщает пресс-служба ЦППК.

Из них в собственности компании находится 182 пригородных поезда и 23 рельсовых автобуса.

Особое внимание уделяется вентиляции, противопожарному состоянию электропоездов, видеонаблюдению, связи пассажиров с локомотивной бригадой.

Ремонтный персонал диагностирует механическое и электрическое оборудование, а также контрольно-измерительные приборы. Кроме того, они проверят работу сигнальных ламп, прожекторов, буферных фонарей, системы освещения салонов и тамбуров.

Осматриваются также санитарно-гигиенические условия в составе и в туалетных комнатах.