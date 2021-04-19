РИАМО - 19 апр. В Московской области открыли прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года», его проводят для повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Традиционно, подмосковные семьи принимают активное участие в конкурсе и ежегодно занимают призовые места», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Конкурс проводят по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

Для того, чтобы стать участником, следует обратиться в орган местного самоуправления муниципальных образований региона или управление социальной защиты населения по месту жительства.