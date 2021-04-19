РИАМО - 19 апр. Льготную ипотеку для семей с детьми по всей России распространят на строительство жилого дома, это может быть актуально для 20 тыс. семей, сообщает kp.ru.
Такое заявление сделал в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.
Льготные кредиты можно будет получить в том числе и на покупку земельного участка. Взять льготную ипотеку смогут семьи, в которых родился второй или последующий ребенок с января 2018 года, а также семьи с одним ребенком, у которого есть инвалидность.
Обязательное условие – строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда.
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