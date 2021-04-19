РИАМО - 19 апр. Льготную ипотеку для семей с детьми по всей России распространят на строительство жилого дома, это может быть актуально для 20 тыс. семей, сообщает kp.ru.

Такое заявление сделал в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

«Кабмин расширит возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Мы рассчитываем, что свыше 20 тыс. российских семей с детьми смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате», - сказал Мишустин.

Льготные кредиты можно будет получить в том числе и на покупку земельного участка. Взять льготную ипотеку смогут семьи, в которых родился второй или последующий ребенок с января 2018 года, а также семьи с одним ребенком, у которого есть инвалидность.

Обязательное условие – строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда.

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