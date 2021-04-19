РИАМО - 19 апр. Подмосковному городу Ногинску может быть присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести», этот вопрос рассмотрят на 145-м заседании Мособлдумы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, с такой инициативой выступил Совет депутатов Богородского округа. Ее поддержали жители на публичных слушаниях.

«На долю многих городов Московской области выпали тяжелые испытания в годы Великой Отечественной войны, и Ногинск – не исключение. Город потерял в боях около 15 тыс. жителей – это огромная жертва для города с численность 80 тыс. человек в те годы», – отметил Брынцалов.

Помимо фронтовых подвигов, в тылу женщины, дети, люди старшего поколения пошли работать на заводы. Они изготавливали ткани для обмундирования, медицинские расходники, плащ-палатки. Многие работали в военных госпиталях, которые в городе были открыты вскоре после начала боевых действий.

«Мужество, стойкость и героизм жителей Ногинска, проявленные в годы войны, не должны остаться без соответствующего звания. Уверен, что депутаты областного парламента будут со мной солидарны», – заключил Брынцалов.