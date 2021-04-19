РИАМО - 19 апр. Территории Московской области приводят в порядок в рамках месячника благоустройства, центральным событием этой работы станет областной субботник «Весна - время перемен», который пройдет 24 апреля во всех городских округах региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«24 апреля у нас субботник. Хочу отметить тех глав, которые и в прошедшую субботу, и на протяжении всей недели активно занимались благоустройством на местах, приведением в порядок дворов, улиц, остановок», - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В качестве площадок субботника определены мемориалы воинской славы, парки и общественные территории, улицы и дороги, дворы, объекты социальной инфраструктуры, торговли и услуг.

Информацию о предстоящем субботнике публикуют в региональных и муниципальных СМИ, на сайтах органов местного самоуправления, в соцсетях.

Во время субботника планируют не только убирать мусор, но и опиливать деревья, обустраивать газоны, клумбы, высаживать зеленые насаждения.

Округа Подмосковья обеспечили инвентарем для проведения общеобластного субботника>>