РИАМО - 20 апр. Все фонтаны, расположенные в Москве, уже готовы к началу летнего сезона, всего в мегаполисе действуют свыше 600 фонтанов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабные работы по подготовке к открытию сезона столичных фонтанов, которые по праву являются одним из символов Москвы», - сказал Бирюков.

В мегаполисе функционируют более 600 фонтанов. Среди них – традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.

Перед подготовкой фонтанов к летнему сезону – их промыли несколько раз с шампунем. Затем проверили все форсунки, лампы, при необходимости провели ремонт деталей.

Фонтаны в Москве начинают готовить к лету – еще зимой. Специалисты проверяют и ремонтируют насосное оборудование, фильтры и другие детали.

В Москве 3 апреля начали промывать дороги и объекты инфраструктуры с шампунем после зимы. Такие процедуры в столице прошли уже три раза.​