РИАМО - 20 апр. Все фонтаны, расположенные в Москве, уже готовы к началу летнего сезона, всего в мегаполисе действуют свыше 600 фонтанов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В мегаполисе функционируют более 600 фонтанов. Среди них – традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.
Перед подготовкой фонтанов к летнему сезону – их промыли несколько раз с шампунем. Затем проверили все форсунки, лампы, при необходимости провели ремонт деталей.
Фонтаны в Москве начинают готовить к лету – еще зимой. Специалисты проверяют и ремонтируют насосное оборудование, фильтры и другие детали.
В Москве 3 апреля начали промывать дороги и объекты инфраструктуры с шампунем после зимы. Такие процедуры в столице прошли уже три раза.
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